Adani loda Fonseca: “Ha un gran senso della libertà senza fare prigionieri”

17 minuti fa



Lele Adani, nel corso di un intervento nel podcast Viva El Futbol, loda Paulo Fonseca: Il capogruppo è Paulo Fonseca, il bene del Milan. Continuo ad appoggiare Fonseca per le idee che devono andare avanti però limando i difetti e fortificando l'equilibrio, sempre con la tua strategia. E poi ha una grande personalità come allenatore del Milan, un grande senso di libertà e soprattutto un grande focus sul collettivo, senza far prigionieri".