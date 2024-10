Mondadori Portfolio via Getty Images

Adani sulla Juventus: "Meglio così eh? Padre tempo...". Frecciata ad Allegri

6 minuti fa



Lele Adani, ex difensore e ora commentatore su Rai Sport e sui social, attraverso una storia sul suo profilo Instagram lancia una "frecciata" all'ex allenatore della Juventus, Masssimiliano Allegri, dopo il successo della Juventus di Thiago Motta in Champions League contro il Lipsia, ottenuta in rimonta e in dieci contro undici: "Meglio così eh? Leggermente meglio o decisamente meglio? O sbaglio… Dai dai, padre tempo come sempre opera in silenzio. E facciamo calcio! Buonanotte e viva il futbol".



Ricordiamo che Adani da tempo porta avanti una querelle ideologica che ha per epicentro il gioco dell'ex allenatore della Juventus e, più in generale, la differenza esistente fra 'giochisti' e 'risultatisti'. Sia in tv, anche con aspri scontri verbali con lo stesso Allegri, che poi sui social, l'ex difensore di Brescia, Fiorentina e Inter ha sempre strenuamente portato avanti la sua battaglia.