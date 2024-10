Addio a Neeskens, il jolly dell'Olanda del '74: Cruijff e il "tuttocampista" dell'Arancia Meccanica

We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens.



Forever one of our greatest icons.

Rest in peace, Johan. pic.twitter.com/JHlyWlOGWb — OnsOranje (@OnsOranje) October 7, 2024

Il calcio internazionale piangedi Johan. A darne notizia è la Federcalcio olandese, per la quale l'ex centrocampista si trovava in Algeria per il progetto "WorldCoaches".- Considerato fra i migliori calciatori di sempre, ha fatto parte del, poi il trasferimento alsempre agli ordini diprima di chiudere la carriera fra Usa, ai New York Cosmos, e Svizzera, anche se è diventato iconico soprattutto per ilin Germania Ovest, perso dagli Oranje in finale proprio contro i tedeschi, per 2-1imontata dal rigore di Breitner e da Gerd Muller, e per quelloperso in Messico contro l'Argentina

Neeskens era famoso, oltre che per i rigori pressoché perfetti, anche pein quella squadra perfetta, il cui simbolo era Johan Cruijff", si distingueva neldove poteva fare la mezzala, il trequartista, la seconda punta ma anche il libero. Rinus Michels disse di lui:Per questo motivo, da calciatore ricevette il soprannome di- Neeskens ha iniziato la sua carriera calcistica al Racing Club Heemstede, dove è anche cresciuto. Nel 1970 passò all'Ajax: con il club di Amsterdam è diventato due volte campione nazionale, ha vintoe ha vinto la Coppa del Mondo per squadre di club. Con la nazionale olandese raggiunse due volte la finale dei Mondiali, nel 1974 e nel 1978 appunto. Neeskens ha giocato un totale di 49 partite internazionali, segnando 17 volte.