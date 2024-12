Adriano, addio al calcio: da Romario a Materazzi, tutti gli ex giocatori presenti

Getty Images

The last dance. L'ultimo ballo dell'Imperatore. Con il Maracana sullo sfondo a fare da cornice al giorno dell'addio al calcio,. Da una parte i suoi compagni brasiliani, dall'altra quelli conosciuti in Serie A. L'italiano vero è uno solo: Marco Materazzi, suo ex compagno in nerazzurro. Tanti nomi importanti e qualche video già circolato sui social, è diventato virale quello in cui Adriano canta le canzoni di Tiziano Ferro insieme all'ex laziale Cesar. Chi sarà presente all'evento ma non scenderà in campo, nonostante fosse annunciato negli schieramenti, è Ronaldo, che ha alzato bandiera bianca per un problema al polpaccio accusato durante una partita a tennis.

: Adriano, Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Julio Cesar, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan, Zinho e Vágner Love.: Adriano, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias e Fábio Simplício.- Adriano giocherà il primo tempo da una parte e il secondo con l'altra squadra, ecco le sue parole all'arrivo al Maracanà: "La cosa più importante sono questi, gli amici. Sono una famiglia. Non posso nemmeno crederci. Essere di nuovo qui con i miei amici. Sono molto felice. "Sono una persona molto emotiva. Dio mi ha dato tutto questo. Non sono l'Imperatore, sono Didico.. Non so se piangerò di più o giocherò oggi".

- Prima della partita anche Romario ha rilasciato delle dichiarazioni, parlando della carriera del suo ex compagno in nazionale: "Adriano. Ci piace, ha un grande cuore, dimostra sempre di essere buono. Il mio acquisto al Flamengo è stato diverso. Ero il miglior giocatore del mondo, campione del mondo, al culmine della mia carriera. Passerà molto tempo prima di vedere di nuovo. Non mi pento di nulla. Ho smesso di guadagnare più soldi per essere più felice. Oggi segnerò, non è cambiato nulla".