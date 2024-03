Adrien Rabiot preoccupa la Juventus: quando potrebbe rientrare

Enrico Turcato

Adrien Rabiot non pare vicino al rientro. Il centrocampista francese classe ’95 è ancora impegnato nella fase di recupero, tra terapie, palestra e piscina. La lussazione all’alluce del piede destro rimediata contro il Frosinone non migliora e per lui si prospetta una nuova assenza anche domenica contro l'Atalanta di Gasperini, sfida cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League.



OUT ANCHE DUSAN – Anche contro la Dea sarà totale emergenza per la Juventus di Massimiliano Allegri: oltre ad Adrien Rabiot, mancherà sicuramente anche Dusan Vlahovic squalificato. Mentre c’è qualche sottile speranza per Weston McKennie, che ha iniziato quantomeno a correre in campo. Ormai prossimo al rientro invece Moise Kean, totalmente recuperato e vicino alla convocazione per il match di domenica (ore 18.00) all’Allianz Stadium.



LA LAZIO NEL MIRINO - Per Rabiot è comunque previsto un rientro graduale in campo tra il finire di questa settimana e l’inizio della prossima. Per il suo rientro a totale disposizione di Allegri dipenderà molto anche dal dolore e dalle sue stesse sensazioni. Difficile ipotizzarlo titolare il 17 marzo contro il Genoa, mentre resta più probabile vederlo rientrare a tempo pieno nella trasferta dell'Olimpico contro la Lazio il 30 marzo alle ore 18, la prima dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.



PERNO DI ALLEGRI – Rabiot è da sempre considerato un perno e un leader da Massimiliano Allegri. In questa stagione il centrocampista francese è sempre stato titolare e ha saltato solo cinque partite per infortunio o squalifica. Il suo bottino statistico - anche in ottica fantacalcio - è di tutto rispetto: 23 presenze tra campionato e Coppa Italia, 4 gol e 3 assist. Qualche partita l'ha giocata anche con la fascia da capitano al braccio, compresa l'ultima col Frosinone nella quale poi si è infortunato.