L'agente di Ciro Immobile, Alessandro Moggi, è intervenuto a Sky Sport per commentare le offerte arrivate dalla Cina (Dalian Yifang) per l'attaccante della Lazio: "C'è stato un rischio molto leggero, la Lazio non pensa di privarsi di Ciro, che da parte sua sta benissimo alla Lazio. È normale che possa essere seguito da molti club in giro per il mondo. Non so se si ripresenteranno altre offerte, ma senza dubbio verrebbero rispedite al mittente".