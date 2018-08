Sampdoria-Napoli sarà anche la sfida dei polacchi. Sono ben cinquie i calciatori tra le fila delle due squadre provenienti da un campionato emergente, ma sempre più competitivo. A disposizione di Ancelotti ci sono Zielinski e Milik, mentre nel Doria giocano Kownacki, Linetty e Bereszysnki.



Il terzino destro e il centrocampista della Samp sono assistiti dallo stesso procuratore, Szymon Pacanowski che a Radio CRC ha analizzato un match sicuramente speciale per i giocatori coinvolti, lanciando anche qualche messaggio in vista del mercato: "Sampdoria-Napoli vedrà coinvolti cinque calciatori polacchi e se il campionato italiano sta diventando sempre più interessante è anche merito dei tanti polacchi presenti in Serie A. Vincerà la squadra migliore" ha detto l'agente. "Come stanno Bereszynski e Linetty? La spedizione Mondiale non è stata brillante, ma sono entrambi professionisti e devono mettersi il passato alle spalle e farsi trovare pronti. La Nazionale polacca sfiderà l’Italia adesso, quindi c’è tanta voglia e anche tanto entusiasmo. Contro l’Udinese, la Sampdoria ha sofferto ed è partita in maniera brillante. Adesso devono lavorare duro e preparare al meglio il big match contro il Napoli. Giampaolo è un grande allenatore, faranno una grande partita".



In estate ci sono stati numerosi interessamenti, ma alla fine i due giocatori sono rimasti alla Samp: "Ci sono stati tanti rumors di mercato sui quotidiani e sui siti, che non commento" taglia corto Pacanowski. "Sono felici alla Sampdoria, sicuramente faranno un altro step nelle loro carriere, prima o poi. Prima di quel giorno sono felicissimi alla Sampdoria. Zielinski? Non mi sorprende il suo talento. Per la Nazionale è tutto in divenire, ma è sicuro che lui e Linetty saranno il perno del centrocampo polacco per tanti anni. Vedremo come affronteranno l’Italia, ma conoscendo il campionato italiano daranno un grosso contributo” conclude il procuratore.