Tra le molte voci di mercato circolate nelle scorse settimane una molto insistente ha per giorni accostato l'attaccante del Genoa Eldor Shomurodov alla Juventus.



L'interesse dei bianconeri nei confronti del 26enne uzbeko sarebbe nato dalla volontà della dirigenza piemontese di regalare ad Andrea Pirlo un innesto di qualità e con ampi margini di miglioramento per arricchire il proprio reparto avanzato. Alla fine, tuttavia, l'operazione è rimasta soltanto sulla carta tanto che, a sentire il procuratore del giocatore, non ci sarebbe neppure mai stata una vera e propria trattativa tra le parti: “Di certo non può che far piacere l’interesse dei bianconeri - ha raccontato German Tkachenko a Calciomercato24 - ma non c’è mai stato un contatto diretto. Magari ne avranno parlato soltanto tra club".



Nessun rapporto con Madama, quindi, neppure a livello preliminare per un giocatore che vuole ottenere il massimo dalla sua prima esperienza in Europa in attesa di spiccare il volo verso altre destinazioni: "Lui si è accorto che giocare in una piazza come quella di Genova è speciale - ha proseguito l'agente - Per un calciatore è un ottimo punto di partenza. È arrivato in un momento di transizione, ma ora si sta divertendo. Vuole continuare a lavorare e a crescere. Per il futuro vediamo dove potrà arrivare”.