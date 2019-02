Graziano Battistini, agente del calciatore del Crotone in prestito dal Napoli Zinedine Machach, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Live: "Meret e Donnarumma? Non credo ci siano solo loro due come migliori nel ruolo. C'è per esempio Alessio Cragno che sta facendo molto bene in questo campionato. Machach? Purtroppo su di lui si alzano polveroni dettati dal suo passato turbolento. Sabato ho visto cosa è successo, Zinedine ha avuto la leggerezza di aver applaudito l'arbitro dopo aver commesso fallo. E' stato un peccato di gioventù. Machach è stato insultato in maniera pesante dai calciatori del Brescia. Il ragazzo sa che deve migliorare sul piano caratteriale. Mi sono confrontato con Stroppa, le sue parole sono state dettate dal momento. Il futuro di Zinedine si chiama Crotone poi si vedrà cosa fare".