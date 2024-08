Al-Hilal-Udinese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Redazione Calciomercato

Nuovo test per l'che affronterà l'Al-Hilal di Koulibaly, Milinkovic-Savic e Neymar. La gara contro la squadra saudita, che ha già battuto 1-0 il Como, sarà una prova molto importante per la formazione allenata da Kosta Runjaić, in vista dell'inizio del campionato.Partita: Al-Hilal-UdineseData: sabato 3 agosto 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00Canale TV: Udinews TVStreaming: -La partita tra Al-Hilal e Udinese, in programma nella giornata di sabato 3 agosto alle 18:00, sarà trasmessa in diretta su Udinews TV, l'emittente ufficiale del club, ma non godrà di una copertura streaming.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Kabasele, Palma; Ehizibue, Zarraga, Payero, Zemura; Thauvin, Success; Lucca. All. Runjaic.