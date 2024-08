Al-Nassr travolto in Supercoppa d’Arabia, furia CR7 con i compagni: li accusa di dormire in campo VIDEO

GETTY

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione dell’di. La formazione in cui milita il portoghese ha subito una pesante sconfitta per 4-1 contronella finale diA sbloccare il risultato era stato proprio l’Al-Nassr con una rete di CR7 prima dell’intervallo, ma nella ripresa è arrivato un vero e proprio crollo con la rimonta dell’Al-Hilal, formazione che ha dominato la scorsa, con ben quattro gol tra il 55’ e il 72’.Cristiano Ronaldo non è riuscito a trattenere l’ira ed è stato pizzicato dalle telecamere mentre - dopo l’ennesimo gol subito - mima ai suoi compagni il gesto del cuscino, accusandoli di fatto di dormire in mezzo al campo.

Poco dopo Ronaldo ha mostrato ai compagni anche il gesto della paura portandosi poi le mani dietro il sedere, proprio come era già accaduto ai tempi della Juventus in occasione dell'eliminazione in Champions League contro l’Ajax.Al termine della sfida, decisa dalle reti di, intervallate dalla doppietta di Mitrovic, la beffa per il fuoriclasse portoghese: al momento della premiazione il capitano dell'Al Hilal,, ha preso la Supercoppa e prima di alzarlo al cielo ha mimato l'esultanza di Messi in occasione del trionfo ai Mondiali di Qatar 2022. Un gesto che molti hanno interpretato come una provocazione proprio nei confronti di Cristiano Ronaldo.