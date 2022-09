Non rinnoverà. Nemmeno al ribasso. L'avventura in bianconero di Alex Sandro è ormai giunta ai titoli di coda, l'esterno brasiliano lascerà la Juve al termine della stagione quando il suo contratto da 6 milioni netti più bonus sarà scaduto naturalmente. E poi la Juve potrà finalmente investire in quella zona di campo.