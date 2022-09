Dopo settimane di emergenza a livello di infortuni, andati di pari passo con le difficoltà nel trovare continuità di risultati e di prestazioni, la Juventus e Massimiliano Allegri possono finalmente guardare al futuro prossimo con un pizzico in più di ottimismo. In vista della ripresa del campionato i bianconeri ritrovano infatti in un colpo solo Alex Sandro, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.



Come riferisce il sito ufficiale della Juventus, i tre hanno lavorato regolarmente in gruppo nella seduta di oggi, alla quale si sono riaggregati pure Szczesny e Milik, reduci dagli impegni con la nazionale polacca. Tre recuperi molto importanti in vista dei prossimi impegni tra Serie A e Champions League, in particolare quelli dei due centrocampisti che andranno così a tappare la falla lasciata dal problema subito con la Nazionale Under 21 del giovane Miretti, quasi certamente costretto a saltare la partita di domenica col Bologna.