Allarme Napoli, distorsione e lesione al legamento del ginocchio per Kvaratskhelia

Tegola pesantissima per il Napoli di Antonio Conte, che oltre ad aver perso la partita contro la Lazio di domenica al Maradona e il primato in classifica in Serie A, perde anche Khvicha Kvaratskhelia, il proprio calciatore più rappresentativo, a causa di un infortunio.Questo il comunicato da parte del sito ufficiale dei partenopei: "Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l'iter riabilitativo".

Il georgiano ha dunque riportato una lesione di primo grado e non verrà operato: probabile che stia lontano dai campi di gioco almeno un mese. Salterebbe dunque cinque partite di Serie A: Udinese (il 14 dicembre in trasferta), Genoa (il 21 dicembre in trasferta), Venezia (il 29 dicembre in casa), Fiorentina (il 4 gennaio 2025 in trasferta) ed Hellas Verona (il 12 gennaio in casa). Il Napoli spera di recuperarlo in occasione della sfida prevista al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, il 19 gennaio 2025, il primo di tre match sulla carta complicati: la squadra di Conte affronterà successivamente Juventus e Roma.