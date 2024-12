Come giocherà il Napoli senza Kvaratskhelia? Da Neres a Politano, tutte le opzioni di Conte

Getty Images

Nel corso della giornata odierna, infatti, è uscito un comunicato da parte del Napoli che ha chiarito le condizioni dell’esterno georgiano, dopo l’infortunio occorsogli durante l’ultima sfida di campionato contro la Lazio. Una tegola pesante per gli schemi e la filosofia del tecnico– a causa di una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale – in vista delle prossime sfide in Serie A.(14 dicembre),(21 dicembre),(29 dicembre) e, con ogni probabilità, anche le partite contro(4 gennaio 2025) e(12 gennaio 2025). A meno di miracoli, dunque,(19 gennaio 2025) e, successivamente,

Nello scacchiere azzurro dell'allenatore salentino, il georgiano rappresenta un'inamovibile certezza, ma servirà subito trovare un sostituto che possa mantenere inalterata la forza e la pericolosità del reparto offensivo azzurro. In pole position,In questa prima parte di stagione, il brasiliano rappresenta la prima concreta alternativa come esterno offensivo. Sino a qui,ha disputato quindici partite (per un totale di 394 minuti giocati, seppur siano solo 3 le presenze da titolare – una in campionato contro il Lecce e in due occasioni in Coppa Italia, con Palermo e Lazio -), in cui ha messo a referto 2 reti e 5 assist. Nel corso delle ultime settimane, seppur la sua posizione di riferimento sia sulla fascia opposta,. Una motivazione puramente tattica con Conte che preferisce mantenere Politano a destra e fornire maggior equilibrio in fase di copertura nei meccanismi tattici varati da Conte. Con ogni probabilità, nel prossimo mese,

Se Neres rappresenta la prima opzione disponibile per ovviare all’infortunio di Kvaratskhelia, nei pensieri di Antonio Conte non è comunque l’unica. Scorrendo la rosa a disposizione del tecnico salentino,Seppur abitualmente venga schierato a destra (mancino di piede), l'ex giocatore dell’Hellas Verona è un calciatore dalle caratteristiche uniche, che può fornire maggior corsa e dinamismo alla manovra offensiva partenopea. Certo,, pronto a svariare alle spalle di un altro centravanti, e non un esterno di gamba. Difficile, dunque, immaginarlo al posto del georgiano.. Garantirebbero sì maggior copertura, ma nei pensieri di Conte, esiste la necessità di avere un giocatore con caratteristiche offensive che contribuisca tanto quanto Kvaratskhelia alle azioni d’attacco del Napoli.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui