Allegri a Londra per studiare l'inglese, si guarda Tottenham-Roma

. Sempre secondo Sky Sport, l'ex allenatore della Juventus stasera saràIl suo ricco palmares da tecnico vanta ben 14 titoli: 6 Scudetti (5 con la Juventus e 1 col Milan), 5 Coppe Italia (tutte con la Juve) e 3 Supercoppe italiane: 1 col Milan e 2 con la Juventus.dopo gli esoneri di De Rossi prima e Juric poi, ma in realtà non c'è mai stata una vera e propria trattativa fra le parti. Il suo nome resta valido per un possibile, nel caso in cui il tecnico portoghese Paulo Fonseca non dovesse raccogliere i risultati sperati e la dirigenza del club rossonero dovesse decidere per un cambio di allenatore a stagione in corso.

Ricevendo un Tapiro d'Oro col corto-muso da Valerio Staffelli, inviato tg satirico Striscia La Notizia, un paio di settimane fa lo stesso Allegri aveva dichiarato tra il serio e il faceto: "Non ho ancora trovato una squadra da allenare? Sto bene anche in vacanza. Io, sono molto affezionato alla mia ex squadra e gli auguro sempre il meglio. La Juve di Thiago Motta non l'ho vista, sono stato a vedere il tennis a Torino e mi sono divertito un sacco, Jannik Sinner è un grande giocatore e un ottimo ragazzo.