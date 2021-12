Campione d'Argentina, Campione della Supercoppa Argentina 2019 (ma disputatasi quest'anno), capocannoniere della Primera Divisione e, dopo questa notte, anche vincitore del Trofeo de Campeones.Chiusi tutti gli impegni di campo con il club, è tempo per la stellina argentina di mettere testa e cuore in quella che sarà la scelta per il suo futuro con il contratto in scadenza fra 6 mesi e tanti, tantissimi club interessati a lui.e che è valso il titolo della nuova supercoppa argentina. La punta classe 2000 ha messo in mostra tutto il repertorio, trascinandosi appresso tutta la difesa del Colon in più di un occasione e purgandolaprima con un tocco al volo di sinistro su cross dalla destra e poi anticipando due volte difensori e portiere sul primo palo da cross dalla sinistra. Ma non solo, perchécon il primo segnato da​ Rollheiser in tap-in dopocolpito dall'Arana dopo una devastante azione palla al piede, e il secondo da Carrascal, bravo a chiudere un'azione orizzontale alimentata dalla sua sponda di tacco.Ultima gara? Probabilmente sì, perché l'annata del River in campo si chiude qui, e anche perché. Alvarez potrebbe partire a parametro zero a giugno e su questo aveva iniziato a lavorareche stava pensando di replicare un colpo Lautaro, ma senza esborsi economici. Esborsi, seppur minimi, che invece potrebbero anticipareper provare ad anticipare la concorrenza già a gennaio. Difficile, quasi impossibile, perché dall'estero si sono già fatti avanti altri club, soprattutto spagnoli e tedeschi, già pronti ad investire cifre importanti per convincere il River a cedere. E Alvarez? È pronto per il grande salto e prediliegerebbe un addio immediato che portasse anche un minimo incasso per il club che lo ha lanciato. L'Europa l'attende.