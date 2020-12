Ad imporlo è la Direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac7) che mira ad espandere, ai gestori delle piattaforme digitali,Tale Direttiva si pone l’obiettivo di garantire l’ottenimento automatico delle informazioni sulle transazioni effettuate dagli utenti dell’UE alle amministrazioni fiscali. Le piattaforme come Amazon, Google e Facebook che posseggono la propria sede fuori dall’Unione Europea dovranno registrarsi in uno degli Stati membri.Il rischio di esimersi da tale procedura prevede delleche potrebbero arrivare fino al negato accesso al mercato europeo. A tal proposito, le autorità fiscali avranno l’obbligo di condividere le informazioni in modo tale cheIn altre parole, le autorità fiscali di quel Paese potranno controllare le informazioni anche nel caso in cui la piattaforma non sia presente in quel dato Stato.in caso di persona giuridicadei corrispettivi pagati o accreditati in ciascuno dei periodi che son stati presi di mira nel monitoraggio., fornitura di servizi, affitto di mezzi di trasporto, vendita di beni e attività di crowdfunding. Nel caso di piattaforme, come ad esempio, il dovere della suddetta è legato alla comunicazione degli indirizzi degli immobili, i dati catastali o ancora, il numero di giorni di affitto e più in generale la tipologia dell’immobile.