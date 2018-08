L'exploit all'Europeo Under 19 ha riportato sotto la luce dei riflettori tutto il talento di Moise Kean. Ma il potenziale dell'attaccante classe 2000 di proprietà della Juve è chiara da sempre a tutti, alla dirigenza bianconera ed al suo agente Mino Raiola in particolar modo. Così dopo una stagione comunque positiva nonostante la retrocessione del Verona e quell'infortunio che lo ha tenuto ai box da marzo in poi, la strategia è stata proprio quella di aspettare l'Europeo prima di prendere una decisione riguardo il futuro del primo millennial della storia della Juve. Prima erano già state spedite al mittente sia l'offerta del Monaco (20 milioni ma senza recompra) che quella del Leganes (prestito secco). Ed ora c'è di nuovo la coda per lui.

C'E' L'UDINESE – Le richieste della Juve sono chiare: Kean può partire a titolo definitivo per una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro, a patto che il club acquirente possa garantire un diritto di riacquisto futuro a cifre prefissate. Insomma, i bianconeri possono e vogliono fare cassa ora pur mantenendo il controllo su un gioiello dal sicuro avvenire. Si è già mosso l'Eintracht Francoforte, come ammesso anche dalla dirigenza tedesca: valutazioni in atto, nuovi contatti in arrivo anche grazie al solido rapporto di collaborazione tra club. E nelle scorse ore è stata l'Udinese a muovere passi concreti per arrivare a Kean, ma la valutazione imposta dalla Juve attualmente è ritenuta eccessiva dai friuliani che pure inseguono una punta giovane come testimoniato dal tentativo di inserimento per Favilli. Novità in arrivo nei prossimi giorni, mentre Kean sogna il ritorno nella Juve di Cristiano Ronaldo.