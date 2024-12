Arbitri, Zappi nuovo presidente dell'AIA: battuto Trentalange

Getty Images

. La sua proclamazione è avvenuta al termine dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma.(nella foto). Quest'ultimo era già stato alla guida dell'Aia da febbraio 2021 a dicembre 2022, ma si era dimesso in seguito al caso D'Onofrio per poi essere assolto in appello.Di seguito la composizione della Presidenza AIA e del Comitato Nazionale:Presidente AIA - Antonio Zappi.

Vicepresidente Vicario AIA - Francesco Massini.Vicepresidente AIA - Michele Affinito.Comitato nazionale AIA: Marinella Caissutti, Valentina Finzi, Valentina Garoffolo, Emanuele Marchesi, Pierpaolo Perrone e Marcello Terzo.