Arnautovic: "Periodo difficile dal punto di vista personale, ma amo l'Inter"

28 minuti fa



L'attaccante dell'Inter, Marko Arnautovic, ha commentato la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese ai microfono di Sport Mediaset: "Primo sono contento per la vittoria, poi io e Asllani siamo spesso in panchina e oggi avevamo la possibilità di giocare. Il gol è una gioia, ma non è importante chi segna: serviva passare ai quarti", dice l'austriaco.



Hai attraversato un periodo non facile, ma i compagni ti hanno dato carica.

"Tutta la squadra mi ha dato la spinta per dare tutto per l'Inter. Certo che quel periodo non è stato facile, c'erano anche un paio di situazioni nella vita privata che non erano semplici. Io ho un contratto con l'Inter e voglio dare tutto per questa squadra perché tutti sanno che la amo".