Mimmo Berardi osservato speciale della difesa nerazzurra. E non potrebbe essere altrimenti, analizzando le sue statistiche contro l'Inter. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport mette in risalto proprio i numeri dell'attaccante, che stasera si ritroverà contro Dimarco e Bastoni, suoi compagni in Nazionale.



“Domenico Berardi è un giocatore estroso, con un carattere particolare. Timidissimo fuori dal campo, un leone nel rettangolo di gioco. E quando incontra le grandi, beh, sa sempre come mettersi in mostra. Per l’Inter è da sempre uno spauracchio: in carriera Berardi ha affrontato i nerazzurri quindici volte, realizzando sette reti e vincendo sette volte. Nel bilancio, è avanti lui perché poi ci sono due pareggi e sei vittorie interiste. Il numero 10 del Sassuolo arriva dall’ennesima grande partita contro una grande del nostro calcio: nella caporetto della Juve a Reggio Emilia, la firma di Mimmo è finita in bella mostra, come il bellissimo sinistro a giro con cui ha firmato il secondo vantaggio neroverde. Oggi per Berardi c’è la prova di maturità: nella sua zona agiranno Bastoni e Dimarco, compagni di Nazionale e catena dal cuore poco tenero”.