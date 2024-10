Ascoli-Perugia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Incrocio tra deluse, quello valido per la decima giornata delSiache, pronte ad affrontarsi al 'Del Duca', si sono rese protagoniste di avvii di stagione al di sotto delle attese: Grifone e marchigiani praticamente appaiati (10 e 8 punti in classifica) appena sopra alla zona Playout e reduci entrambi da due sconfitte: umbri ko in casa con l'Entella, bianconeri sconfitti a Terni. Ascoli che inoltre, col cambio allenatore (via Carrera, panchina a Di Carlo) fin qui non è riuscita a rialzarsi).Tutto su Ascoli-Perugia: data e orario del match, le formazioni e dove poter vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Livieri; Adjapong, Gagliolo, Quaranta, Cozzoli; Varone, Bertini, Marsura; Tremolada; D’Uffizi, Corazza.Di Carlo.Gemello; Mezzoni, Angella, Amoran, Giraudo; Torrasi, Giunti; Ricci, Seghetti, Lisi; Montevago.Formisano

Ascoli-Perugia sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 251) e in chiaro su Umbria Tv (canale numero 10 del digitale terrestre).Ascoli-Perugia, in streaming, sarà invece disponibile utilizzando NOW e Sky Go oppure sul sito di Umbria Tv.