Aston Villa, Emery polemico: "Gol annullato al 94'? Non è mai fallo, l'arbitro l'aveva dato"

Lapareggia con il brivido a Birmingham, ma l'non ci sta e scoppia la polemica:La quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League consegna un punto ai bianconeri e ai Villans in virtù delloal Villa Park, ma i padroni di casa sono furiosi per la decisione del direttore di gara, lo spagnolo, e del VAR che cancellato la rete della vittoria diall'ultimo secondo.- Al termine della partita, allenatore dell'Aston Villa, è intervenuto ad Amazon Prime Video e ha contestato duramente la scelta di Gil Manzano e del VAR: "Non capisco bene che cosa sia successo. E' interpretazione dell'arbitro. Mi è parso e mi hanno detto che l'arbitro ha dato il gol anche se altri dicono di no e che poi è intervenuto il VAR e ha detto che non era gol. Tale analisi non mi è piaciuta. In Inghilterra non è fallo e forse neanche in Europa, così come per me e per la mia squadra. Non so cosa sia successo, il fallo per me non c'era".

Emery si è poi concentrato anche sulla partita: "Sono soddisfatto della gara e anche del cammino della squadra. Partita equilibrata nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo giocato meglio".- Al 94', in pieno recupero, l'Aston Villa ha trovato il gol vittoria con l'attaccante inglese Morgan Rogers, ma la rete è stata annullata. Il motivo? Un contatto aereo tra il difensore dei Villanse il portiere della Juventus, disturbato nella sua uscita alta. Il contatto è stato giudicato falloso e dopo alcuni secondi - e un consulto via auricolare con il VAR - Gil Manzano ha confermato la decisione.