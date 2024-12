Getty Images

Atalanta-Cesena 2-0



CRONACA

8' GOL - Subito il raddoppio di De Ketelaere con il belga che taglia il campo dalla destra saltando un uomo, chiede e riceve l'uno due in area con Retegui e calcia di prima di destro a giro sul palo lontano battendo Pisseri.

4' GOL - Zappacosta! Percussione dalla sinistra con Zappacosta che dialoga con Palestra ed entra in area vincendo un rimpallo su Adamo e trovando poi la conclusione ravvicinata che non lascia scampo a Pisseri.



TABELLINO

Atalanta-Cesena 2-0

Marcatori: 4' Zappacosta (A), 8' De Ketelaere (A)

Assist: 8' Retegui (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Palestra, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Retegui.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bellanova, Brescianini, Godfrey, Kossounou, Sulemana, Zaniolo, Vlahovic.All.: Gasperini.CESENA (4-3-2-1): Pisseri; Ciofi, Piacentini Pieraccini, Celia; Bastoni, Francesconi, Mendicino, Adamo; Tavsan, Kargbo; Van Hooijdonk. Allenatore: Michele Mignani.A disposizione: Antonucci, Berti, Calo, Ceesay, Chiarello, Curto, Donnarumma, Francesconi, Hralech, Klinsmann, Mangraviti, Prestia, Siano.All.: MignaniArbitro: Daniele Perenzoni di RoveretoAmmoniti: -Partita: Atalanta-CesenaData: mercoledì 18 dicembre 2024

Orario: 18.30Canale Tv: Italia 1Streaming: Mediaset Infinity