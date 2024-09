Atalanta-Como LIVE dalle 20:45

Getty Images

A chiudere ilè il posticipo del lunedì sera:Per la squadra disi tratta di una ghiotta occasione: con 3 punti infatti i nerazzurri scalerebbero la classifica e si appaierebbero aedal quarto posto.e compagni sono reduci dal buon pareggio cone Gasp potrebbe farli ruotare per esigenze di rotazioni. Di fronte, in uno dei tanti derby lombardi, la squadra diancora alla ricerca della prima vittoria, dopo due pareggi e due sconfitte.

Partita: Atalanta-ComoData: lunedì 23 settembre 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 20.45Canale TV: DaznAtalanta-Como verrà trasmessa in diretta tv e sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

(3-4-1-2): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, Brescianini, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.(4-2-3-1): Audero; Iovine, Kempf, Dossena, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.