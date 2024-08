Atalanta: con Lookman vicino al PSG, si accelera per Nico Gonzalez

Negli intrighi di mercato che coinvolgonoGli arrivi, a distanza di pochi giorni, dihanno tratto in inganno la dirigenza bianconera. Con il benestare dei due giocatori, la Juve era convinta di arricchirsi presto dell'apporto sia diE invece, il futuro di questi due giocatori è di nuovo un punto di domanda.L'infortunio dell'attaccante delrottura della caviglia sinistra, ha portato la dirigenza francese a contattare immediatamente l'entourage dell'atalantinoeroe della Coppa di Europa League grazie alla tripletta messa a segno a Dublino contro il Leverkusen. Un sondaggio che sta diventando una proposta sempre più concreta con il passare delle ore, tanto che Lookman ha espressamente chiesto, come riporta Sky Sport, di non venire convocato per la partita contro il Lecce, in programma domani sera in Puglia.

Con il giocatore che aveva espressamente già scelto la Juve, l'acquisto di Samardzic e le continue offerte per O'Riley, come mai altrimenti Percassi erano ancora attaccati al telefono per Nico? Perché, oltre che di Koopmeiners, potrebbero presto privarsi anche di Lookman. E mister Gasperini, senza due perni così importanti del suo tridente, richiederà sicuramente altrettanti rinforzi.insieme aLa Juve, infatti, è avanti nell'affare solo perché il giocatore ha già l'accordo con i bianconeri, sì alla firma di un contratto da, ma il patron viola non molla: nonostante l’arrivo di, non dà il via libera definitivo perché considera ancora troppo bassa l’offerta da 30 milioni presentata dai bianconeri. E i nerazzurri, con il tesorettodalla cessione di entrambi), potrebbero presto permettersi di presentare quella maxi offerta irrinunciabile per la Fiorentina.