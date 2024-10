Atalanta, Ederson: "Ecco cosa non ci riusciva nelle prime partite"

Getty Images

Il brasiliano, centrocampista dell', parla ai microfoni di Dazn dopo il 5-1 conquistato dalla sua squadra contro il Genoa: "C'era tanto entusiasmo, volevo segnare oggi perché era la mia 100esima presenza con l'Atalanta. La vittoria è importantissima per darci più fiducia prima della sosta".Ederson prosegue: "A che percentuale siamo? Ora al 100%, stiamo lavorando bene. Nelle prime partite non riuscivamo a mettere in campo quello che provavamo, dopo la Champions abbiamo ottenuto una carica in più. Chi rimane lavorerà forte in questi giorni".

RETI: 24' pt. 5' st e 29' st rig. Retegui (A), 15' st Ederson (A), 35' st De Roon (A), 38' st Ekhator (G).ASSIST: 24' pt Lookman (A), 15' st Retegui (A), 38' st Melegoni (G)ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova (33' st Palestra), Ederson (33' st Sulemana), Pasalic, Zappacosta ; Lookman (24' st Samardzic), De Ketelaere (24' st Zaniolo); Retegui (37' st Vlahovic) Palestra. (A disp. Rossi, Rui Patricio, Comi, Cuadrado, Godfrey, Kossounou). All: G. P. Gasperini.GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani (1' st Vogliacco), Vasquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti (22' st Melegoni), Martin (36' st Norton-Cuffy); Pinamonti (22' st Ekhator), Vitinha (41' st Ankeye). (A disp. Leali, Sommariva, Accornero, Kassa, Marcandalli, Ahanor, Masini, Matturro, Sabelli). All: A. Gilardino.

ARBITRO: D. Chiffi di Padova; assistenti V. Mastrodonato di Molfetta e D. Palermo di Bari; IV Uff. F. Cosso di Reggio Calabria; Var V. Marini di Roma, Avar I. Pezzuto di Lecce.AMMONITI: ----RECUPERO: 1' pt; 5 st.