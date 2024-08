Atalanta, da Milik ad Abraham passando per Beto e Simeone: caccia al sostituto di Scamacca

Calciomercato

L'unica notizia positiva dell'solo due mesi fa in un'altra "amichevole" dove non c'era nulla in palio, è che l'attaccante dell'Atalanta si è fatto male ahanno tempo fino al 30 agosto per acquistare un nuovo centravanti puro (Scamacca era l'unico nel ruolo nella rosa atalantina), anche se la Supercoppa tra una settimana, contro il Real Madrid che ha appena battuto il Chelsea, potrebbe imporre una scelta più affrettata.

La pistasi è raffreddata, l'attaccante argentino sembra più vicino alla Juventus, ma non è del tutto scomparsa: acquistando lui emister Gasperini cambierebbe il modulo al suo tridente già dinamico, senza punte né punti di riferimento ma con tanti esterni d'attacco e trequartisti capaci di inserirsi in area e far perdere l'orientamento ai difensori nemici, spaziando dalla destra alla sinistra e scambiandosi di posizione a gara in corso. Uno stratagemma che può essere adottato già a Varsavia, con

Per la prima punta invece l’Atalanta sta vagliando tutte le piste, ma con un unico, fondamentale, requisito: si cercaTanti i nomi che stanno girando in queste ore, diversi i sondaggi fatti dalla società. Innanzitutto, perche può garantire una certa stazza fisica grazie ai suoi186 cm, un acquisto abbastanza automatico dato il rapporto tra i due club,La scorsa stagione ha firmato 8 gol in 36 partite. Il secondo nome sulla lista dei desideri è quello di, maturo quanto basta grazie ai suoi 29 anni: il centravanti è ingabbiato nel Napoli, che vuole alleggerire il suo parco attaccanti e il ds nerazzurrolo conosce e lo apprezza fin dai tempi dell’Hellas Verona. Non è però l'unica punta monitorata tra i partenopei: c'è anche

Oltre all'exad oggi forse un profilo che piace meno per caratteristiche, è tornato nella lista dei desideri, proprio grazie a quella struttura fisica che lo accomuna a Milik. Qui l'ostacolo è lo stesso Everton, che difficilmente lo lascerà andare. Nelle ultime ore ha ripreso piede anche l’ipotesima è da prendere in considerazione la facilità con cui incappa negli infortuni: problemi muscolari, infortuni alla spalla e proprio al legamento crociato. C'è da dire che lui forse sul Milan sta cambiando idea: tra i rossoneri potrebbe finire dietro le gerarchie, oscurato da Morata, a Bergamo sarebbe invece un sicuro titolare.