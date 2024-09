Atalanta, De Ketelaere è il simbolo di una squadra che non segna più come prima

Getty Images

Un anno fa oggi, il raffronto che più faceva riflettere gli addetti ai lavori in Serie A aveva come protagonista il neo atalantinoDalle 32 presenze stagionali con 1 assist e, il belga aveva già realizzatoOggi il conteggio si è dimezzato, fermo a una rete e un cross pennellato. Più che di un calo dell'ex Milan però, che anche ieri sera con il Bologna si è laureato migliore in campo, si tratta di un'incapacità dell'Atalanta di segnare con più frequenza. Al Dall'Ara De Ketelaere ha dato parecchi spunti con tante buone intuizioni, ma nessuno è stato in grado di coglierle.

Sicuramente ha inciso tantofuori dall'undici titolare., come con la Fiorentina. I tre gol in recupero sono arrivati proprio dai magnifici tre che disegnano schemi e filtranti in maniera mnemonica, intendendosi tra loro come con nessun altro. Una magia che non si è replicata in abbinata con Pasalic o Brescianini. L'Atalanta continua a creare tanto, ma sempre lontana dallo specchio:

In Champions, seguendo il mantra del Gasp dio, non si potrà quindi fare a meno di questa linea a tre. Gli spunti di CDK li può raccogliere la testa di Retegui, specie dopo un corridoio di Lookman che punta e salta l'uomo mandando in tilt le difese,. I due si sovrappongono, creando confusione agli avversari. Solo così funzionano, solo così tornerà quell'ultimo passaggio vincente che finora è mancato, frenando l'Atalanta a, praticamente in media solo uno a match. Per tornare l'Atalanta delle goleade poi, dal 46' in avanti,hanno le caratteristiche giuste per fare male e spaccare le gare, ma ancora non hanno preso il ritmo. Il tempo però stringe, si gioca ogni tre giorni, ora dovranno schiacciare il piede sull'acceleratore prima che sia troppo tardi.