Atalanta: delusione Touré, la società valuta il suo futuro

Getty Images

Oggi è passato esattamenteda quando l’Atalanta, il 29 luglio 2023, acquistò(più bonus ed una percentuale sull'incasso di una futura rivendita), concretizzando così l'acquisto più caro della storia del club bergamasco. Oggi, dodici mesi dopo, Touré si ritrova ad aver collezionato solo. Che, rapportati alle diciassette presenze, rendono la media ancora più scarna: ventotto minuti a partita.In sostanza, Touré, preso per diventare il nuovo numero 10 raccogliendo la pesante eredità del, è stato solo un rincalzo. Mai titolare in Coppa, né Italia né Europa League, solo tre volte in Serie A (contro, tra l’altro, Monza, Empoli e Lecce). Nonostante i tre gol e l’assist facciano apparire la sua capacità realizzativa molto alta:meno di una partita e mezza.

Il vero problema non è stato tanto che il maliano è arrivato a Bergamo e si è subito, infortunio alla coscia e 147 giorni fuori) ma che Tourè ha giocato sessantatré partite da punta centrale nella sua carriera, il numero più alto nei vari ruoli, (poche manciate tra ali e trequarti) eppureE quindi, anche per i primi sei mesi del 2024, nonostante la volontà di inserirlo e il mancato sì alla convocazione alla Coppa d’Africa per recuperarlo del tutto, non ha trovato spazio.

Il giocattolo europeo funzionava già troppo bene senza di lui, “diceva giustamente il Gasp che vedeva sbocciare Scamacca, De Ketelaere, Lookman e Koopmeiners e già faticava a tenere fuori uno di questi dal suo tridente, senza parlare di Miranchuk e Pasalic.È vero che i nuovi arrivati dal Gasp impiegano sempre del tempo a rodare, ma ora l’Atalanta è davanti a un dubbio. Riconfermareche ha perso la magia da leader e da numero 10, per utilizzarlo all’occasione nelle corsie laterali sperando di rivalutarlo (, o cederlo alla prima interessata guadagnando il possibile? La soluzione potrebbe essere una via di mezzo: concederloche gli darebbe spazio, per rivalorizzarlo e rivenderlo tra un anno. E intanto rimettersi alla ricerca di un vice Scamacca. E di un numero 10 che, dopo il Papu, a Bergamo non vuole più arrivare.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui