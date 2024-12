Atalanta-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

L'Atalanta torna in campo, in casa, domenica 22 dicembre alle ore 18 per affrontare l'Empoli a caccia dell'undicesima vittoria di fila. In palio per gli uomini di Gasperini, la famosa quota 40, la salvezza che per la prima volta i nerazzurri raggiungerebbero a Natale. I bergamaschi vogliono passare le feste da primi in classifica per cui il Gasp sceglierà l'undici migliore. Davanti l'Empoli di D'Aversa, reduce dalla sconfitta col Torino che ha interrotto un buon periodo: i toscani si trovano a metà classifica e puntano alto, liberi da pressioni.



Partita: Atalanta-EmpoliData: domenica 22 dicembre 2024Orario: 18.00Canale Tv: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, DaznStreaming: Sky Go, Now e DaznSe Ruggeri dovrebbe farcela, si sta piano piano riaggregando al gruppo dopo la contusione al piede destro, De Roon invece sarà assente per squalifica. Non essendoci poi turni infrasettimanali col Natale di mezzo, Gasperini non farà calcoli e schiererà la squadra più in forma. Anche nell’Empoli c'è uno squalificato, De Sciglio, e D'Aversa pensa al doppio trequartista.

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Samardzic; Lookman, Retegui. All. Gasperini.Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, grazie all'applicazione anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Su Now, Dazn e col servizio di Sky, Sky Go, la gara sarà visibile in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.- Su Dazn, Alberto Santi e Fabio Bazzani, su Sky Sport, Stefano Borghi e Blerim Dzemaili.