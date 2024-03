Atalanta, Gasperini: 'E' la quarta partita in 11 giorni, è un problema. Giochiamo senza quasi averla preparata...'

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato un'intervista a Sky Sport alla vigilia della sfida contro lo Sporting Lisbona, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League: "E' una squadra molto forte e lo era già cinque mesi fa, in questo periodo s'è consolidata ancora di più. Sta facendo cose molto buone in campionato e anche noi in questi cinque mesi abbiamo fatto un lungo percorso. Sicuramente siamo due squadre un po' diverse, ma anche equilibrate".



Arrivate a questa sfida con un solo pareggio nelle ultime tre partite

"Noi abbiamo fatto un ottimo punto col Milan, poi perso con l'Inter e col Bologna. E per quest'ultima partita ci resta un po' di rammarico. Questa però è un'altra competizione, si riparte, l'unico problema per noi è che stiamo giocando gare di grande livello in un periodo troppo ravvicinato. Quattro grandi partite in undici giorni, questa è una situazione che avremmo preferito non trovare. Questa partita con l'Inter è stata inserita dopo due mesi normali e in mezzo a delle partite importanti. Domani giochiamo una gara senza quasi averla preparata, questa è l'unica grossa difficoltà".



Cause dell'esclusione di Scamacca?

"Quest'anno si vedono difensori centrali che vanno a fare i centrocampisti, scambi di ruolo sempre più frequenti. E' evidente che per evitare inferiorità numerica anche gli attaccanti devono essere più dinamici. Poi ci sono le caratteristiche: non si possono pretendere da Scamacca i chilometri di Ederson o De Roon. Ma indubbiamente anche per gli attaccanti è indispensabile aumentare il loro raggio d'azione, credo Scamacca ci stia provando. Io vorrei lui si togliesse un po' di pressione che ha, si pensa sempre che lui debba fare cose straordinarie, che debba essere un grandissimo campione e si scoraggia al primo passaggio sbagliato. Questa è la base, poi dopo sono convinto riuscirà a fare grossi passi in avanti".



Chi giocherà domani?

Non lo so, non abbiamo ancora fatto allenamento. Oggi ci sarà questa seduta, è il primo dopo la gara di Bologna".