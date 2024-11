AFP via Getty Images

Atalanta, Gasperini incorona Lookman: "Tra i top mondiali, è da Pallone d'Oro africano"

13 minuti fa



Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky Sport in vista della trasferta di Champions League che vedrà l'Atalanta impegnata sul campo dello Stoccarda - che nell'ultimo turno della massima competizione europea ha espugnato lo Juventus Stadium proprio grazie al gol dell'ex nerazzurro El Bilal Touré - ha elogiato Ademola Lookman, reduce dalla doppietta del San Paolo e con cui, poco più di una settimana fa ha partecipato alla cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro, dove il nigeriano si è piazzato al 14° posto.



Il numero 11 della Dea però è ancora in corsa per il trofeo che premierà il miglior giocatore africano dell'anno e lo crede anche il suo allenatore: "Non faccio classifiche, ma lui ha avuto un’evoluzione fantastica. Aveva già fatto bene in coppia con Hojlund, poi ha avuto Scamacca e De Ketelaere prima di Retegui. In questo momento è cresciuto ed è tra i top: quando sei nei campionati europei lo sei anche a livello mondiale. Può vincere il Pallone d'Oro africano, ma la cosa più importante è la sua evoluzione e la sua continuità".