Atalanta, Gasperini studia il nuovo ruolo di Zaniolo

rappresenta quella sfida che ama e ricerca sempre in maniera spasmodicauno dei motivi che l’hanno convinto a rimanere a Bergamo per la nona stagione di fila. I Percassi e i Pagliuca gli hanno regalato un nuovo gioiello da rispolverare. Dopoil Gasp non vede l’ora di avere tra le mani Zaniolo, per scovare quelle qualità nascoste che solo lui riesce a intravedere.L’ha fatto con il belga, passato in pochi mesi daglimentre l’azzurro ha più che raddoppiato il suo bottino,con la maglia nerazzurra. Un cambiamento non repentino e frutto di fortuna, ma graduale e ben studiato negli allenamenti. Lui che si appunta tutto, e il 2 giugno al termine della gara con la Fiorentina stava già pensando a come fermare il Real in Supercoppa, ha saputo cucire un nuovo ruolo per ognuno di loro:però a una sola posizione ma libero di spaziare per tutta l’area, più vicino al cieloe nei duelli aerei.

Per Zaniolo, preso inal raggiungimento del 60% di presenze in stagione con un bonus di massimo 2 milioni, l’interesse è reciproco: anche lui vuole riscattarsi, dopo le sole 3 reti in 39 presenze all’Aston Villa, con la cura Gasperini e il palcoscenico della Champions.Dopo le sue prime parole social,, c’è molta curiosità attorno al ruolo che andrà a ricoprire Zaniolo all’Atalanta. Gasperini probabilmentetra la trequarti e l’area. Le caratteristiche tecniche e fisiche di Zaniolo sono perfette per lo stile di gioco di Gasperini grazie ai suoi 190 cm e allaqualità preziose per andare a riprendersi la palla e ribaltare l’azione da difensiva a offensiva.

La duttilità del neoventicinquenne è ciò che ha colpito di più l’Atalanta:La presenza di, esterni offensivi nel tridente che ha per punta uno tra Scamacca e Touré, rende difficile la sua presenza lì e anche fin troppo folta la concorrenza nel reparto d’attacco. Più probabile, vista la quasi siucra partenza dicorteggiato dalla Juve, che prenda inizialmente il posto dell’olandesesfruttando poi la sua abilità d’inserimento davanti al portiere, proprio come faceva il jolly olandese,. È anche per questo che il fantasista Miranchuk sembra essere ai saluti: con la sua partenza l’Atalanta può guadagnarequasi la stessa cifra che spera di investire a giugno 2025 per riscattare uno Zaniolo che avrà convinto Gasperini. Che sta già studiando il suo nuovo ruolo.