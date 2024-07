Getty Images

Genoa a colloquio con l'Atalanta: piacciono tre nerazzurri

15 minuti fa



Il mercato del Genoa che verrà sembra guardare con insistenza verso Bergamo. In casa Atalanta sono infatti domiciliati tre giocatori che potrebbero fare molto comodo ad Alberto Gilardino.



Secondo quanto riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, i rossoblù starebbero chiedendo informazioni sull'esterno destro difensivo Nadir Zortea, sul trequartista Nicolò Cambiaghi e sull'attaccante Aleksej Miranchuk.



I primi due sono reduci dai prestiti rispettivamente al Frosinone e all'Empoli mentre il russo ha appena chiuso la sua terza stagione in nerazzurro dopo aver trascorso in anno al Torino. Quest'ultimo al Grifone ritroverebbe eventualmente l'ex compagno proprio all'Atalanta Ruslan Malinovskyi.