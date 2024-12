Atalanta, Ilicic in visita al Gewiss Stadium per il Real Madrid

Getty Images

Un omaggio, un saluto, tanti applausi in questo incontro tra due vecchi amici.che, nei prossimi minuti, affronterà i campioni d’Europa in carica del Real Madrid, guidati da Carlo Ancelotti. Una sfida di assoluto fascino, oltre che una possibilità di rivincita per gli orobici, dopo la sconfitta subita nell’ultima edizione della Supercoppa Europea, vinta proprio dai Blancos.

(si godrà la partita dagli spalti) che, in maglia nerazzurra, ha dato vita alla miglior versione della sua carriera: nel quinquennio compreso tra il 2017 e il 2022, il fantasista sloveno ha disputato 173 partite, nutrite da 60 reti e 44 assist. Tra i ricordi che riaffiorano immediatamente, la superba prestazione agli ottavi di finale di Champions League, in quel di Valencia, in cui, in data 10 marzo 2020, Ilicic delizia il palato degli appassionati del grande calcio con un poker che certifica il passaggio ai quarti di finale della massima competizione continentale.