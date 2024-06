Atalanta, le pagelle di CM: con Lookman è il solito show, luci e ombre per Scalvini

Getty Images

: re dei clean-sheet, prende tre gol in pochi minuti, ma la pioggia e la difesa non lo aiutano: il capitano salva sulla linea ma soffre un po’ Castrovilli.non può riposare, il suo apporto è indispensabile).qualche dormita di troppo su Belotti, che fa doppiettain difesa i primi gol arrivano sul centro-destra, lui allora si sgancia per segnare di potenza dalla distanza. Non aiuta però ad arginare Gonzalez, che lo trova sulla traiettoria. L'infortunio a 8 minuti dalla fine e a 4 giorni dalle convocazioni è un incubo.

non fa buona copertura sulla destra, i tiri in avanti sono deboli, il suo riscatto è un’incognitaanche largo a destra crea buoni spunti, entra sempre bene).si vede poco, non argina come dovrebbela stanchezza si fa sentire, ma non si tira indietro e va sempre a riprendere Beltran, tenta anche qualche guizzoci prova ma prende solo la rete esterna: più appannato del solito, non usa il match come vetrina: di un’altra categoria, tra veli, stop, spunti e gol è il re della partita tra i nerazzurri

ci prova un paio di volte davanti al portiere, ma gli manca la concretezza).ha sempre buone idee che si traducono in assistfa poco).: mette in campo l’11 migliore, non molla niente fino alla fine