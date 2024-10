Atalanta, Lookman riscrive la storia: da quella promessa a Gasperini alla clausola anti-PSG

Redazione Calciomercato

Lookman non è un giocatore come gli altri. Quando cambia passo con il pallone sempre incollato al piede i tifosi dell’Atalanta sanno già che sta per accadere qualcosa di speciale.. Il nazionale nigeriano, come ricorda Opta, è solo il secondo giocatore atalantino ad esserci riuscito dopo Duvan Zapata.- Lookman c’è, sempre. Un mese fa c’era fisicamente ma non con la menteQualche sms sull’iPhone, un paio di chiamate ma nulla di così concreto. Il nazionale nigeriano ora non pensa più a quello che poteva essere. La devastante tripletta con la quale regalava l'Europa League nell'indimenticabile notte del 22 maggio meritava un seguito anche in Champions League, Ademola è ripartito da lì con una determinazione ancora più feroce. Con la gioia del suo calcio fatto di tecnica, assist e tanti gol ( già 3 in 6 partite in questo avvio di stagione).

Tra Gasperini e Lookman il rapporto è sempre stato schietto e diretto.Ecco perché è bastata una promessa per far rientrare il caso estivo: Ademola ha garantito al suo allenatore una disponibilità totale e ancora più forte rispetto alla scorsa stagione.