In occasione della Camminata Nerazzurra, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha parlato di Champions League e mercato. Ecco quanto riferisce L'Eco di Bergamo: "Giocare la Champions a Bergamo? È impossibile, ma ne abbiamo fatte tante di cose che sembravano impossibili. Quando i lavori saranno a buon punto porteremo qui i dirigenti Uefa per cercare di ottenere una deroga. Faremo gli interventi necessari, a qualsiasi costo. Obiettivi? Vogliamo fare due colpi entro il ritiro, ma avere una rosa completa per fare bene anche in campionato".