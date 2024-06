GETTY

Atalanta, Scamacca chiude il suo Europeo con un triste primato

3 ore fa

Zero gol segnati in 252 minuti, in campo nel corso delle quattro gare italiane a Euro 2024 ma senza insaccare la palla nella rete. Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta, non è riuscito a lasciare il segno neanche oggi contro la Svizzera, contribuendo in negativo alla prestazione della Nazionale di Luciano Spalletti, eliminata dalla competizione europea.



Soltanto Zaccagni (da subentrato, contro la Croazia) è andato in gol, tra i giocatori d'attacco. Poi, le altre reti italiane sono arrivate da un difensore, Bastoni, e un centrocampista, Barella. Senza gioie firmate Scamacca.