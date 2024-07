Atalanta, sei pedine in partenza: tante dirette a Cagliari

NurPhoto via Getty Images

è sempre più caldo. In queste ore si fa sempre più largo l'ipotesi che ad approdare in Sardegna siano ben tre atalantini, di cui un paio di prestiti di ritorno. Nonostante queste possibili partenze, gli affari resteranno a senso unico: l'eventuale arrivo del centrocampista Makoumbou infatti sarebbe slegato, allo stesso modo in cui i Percassi vogliono tenere separate le trattative con la Juve tra Koopmeiners ed Hujsen.Un capitolo a sé meritano i tanti prestiti di ritorno a Bergamo. Il difensoreneo retrocesso col Frosinone che non l’ha riscattato, piace al Cagliari, che si è detto interessato anche alla restante batteria di prestiti atalantini, da, al rientro rispettivamente da Napoli, dagli stessi ciociari e dal Lecce. Il futuro dei tre resta incerto ma a qualcuno di loro non dispiacerebbe un'esperienza con i colori rossoblù in Serie A.

Rispetto a Zortea e Piccoli, interessati al Cagliari come Okoli, Gollini preferirebbe vestire la casacca granata del Torino, che ha vagliato anche l'interesse di, in partenza per lasciare più spazio a Carnesecchi. A Cagliari gioca Antoine, mediano classe 19998 che a Zingonia piace non poco, anche se l’ulteriore giro di prestiti dei due prodotti del vivaio sarebbe appunto slegato dall’affare. Affare che però potrebbe vedere coinvolto, un sicuro partente in caso di arrivo di Nicolò Zaniolo.