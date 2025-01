Atalanta-Sturm Graz: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

deve subito voltare pagina per vincere a ogni costo con lo. I tre punti infatti non solo le consentirebbero di mettere in cassaforte i playoff di Champions, ma le permetterebbero anche di andare atra una settimana senza troppe pressioni ma con la determinazione di provare il tutto per tutto nellaLa vittoria le servirebbe anche per ricaricare l'entusiasmo: non vince dal 22 dicembre. Lo Sturm viaggia in cattive acque: ha vinto solo una volta con il Girona e

Partita: Atalanta-Sturm GrazData: martedì 21 gennaio 2025Orario: 18.45Canale TV: Sky SportStreaming: SkyGo, NOWMister Gasperini recupera Kolasinac, fuori per squalifica contro il Napoli, ma per quasi 4 mesi dovrà fare a meno di Kossounou. Hien sarà titolare dato che poi riposerà sabato col Como, squalificato. Spera di riavere last minute Cuadrado per la corsia offensiva. De Ketelaere, che ha riposato nel primo tempo col Napoli, così come Pasalic e Zappacosta, dovrebbero tornare titolari. In Austria, Boving e Biereth saranno i soliti riferimenti offensivi spinti in rete da Kiteishvili, che partirà sulla trequarti. Davanti a Khudiakov, la solida difesa a quattro con Wuthrich e Geyrhofer centrali.

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.Khudiakov; Lavalée, Wuthrich, Geyrhofer, Johnston; Yalcouye, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Boving, Biereth. All. Säumel.La partita sarà trasmessa in diretta da Sky, e quindi visibile su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.Sarà possibile vedere Atalanta-Sturm Graz in streaming sulle varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo su Sky Go, ma c'è anhe l'opzione NOW.

La telecronaca del match sarà affidata a Stefano Borghi e Blerim Dzemaili.