Atalanta, tutto fatto per Bellanova: le cifre, visite mediche fissate

Il mercato a Bergamo è semplicemente in una fase incandescente: dopo gli arrivi di Retegui e Brescianini, la Dea ha chiuso un altro colpo., propedeutiche alla firma sul contratto con il club lombardo. La decisione di virare su Bellanova è arrivata anche dopo aver sondato lo svincolato Juan Cuadrado, ex Juventus e Inter.

, dato che aveva già fatto parte della rosa dell'Atalanta nel 2020, in prestito dal Bordeaux. L'accelerazione di questi ultimi giorni da parte dell'Atalanta per Bellanova è dovuta anche per via dell'operazione Wesley saltata all’ultimo secondo, con i bergamaschi che avevano l'esigenza di rinforzarsi immediatamente per quanto riguarda il ruolo di esterno sulla fascia destra.– come dimostra il trasferimento di Zapata in granata nella scorsa annata -. Intanto, il Torino, per sostituire Bellanova, ha individuato nell'ex-Sassuolo Marcus Pedersen, tornato al Feyenoord, il profilo ideale.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui