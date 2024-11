Atalanta-Udinese, Zaniolo fuori per infortunio: le condizioni

E' durata poco meno di venti minuti la partita di. Il trequartista dell'Atalanta era entrato nella panchina per sostituire Retegui al 68', ma poco dopo è stato costretto a fermarsi e a lasciare il campo per infortunio con Cuadrado che ha preso il suo posto. Secondo le prime indiscrezioni, per il classe '99 si tratta di un problema al polpaccio. Nelle prossime ore si sottoporrà a esami approfonditi per valutare entità dell'infortunio e tempo di recupero.- Pochi giorni prima della sfida con l'Udinese Zaniolo si era sbloccato con la nuova maglia, trovando il. Nicolò ha segnato il gol del raddoppio nel 2-0 dell'Atalanta, meno decisivo è stato nel successo della squadra di Gasperini nella dodicesima giornata di campionato.

- L'allenatore con l'Udinese ha schierato l'ex Samardzic e Lookman sulla trequarti con Retegui davanti e Zaniolo fuori dalla formazione titolare, l'ex Roma è entrato per Retegui con il, ma come detto dopo poco ha dovuto lasciare il campo per un problema al polpaccio.