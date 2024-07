Atalanta, ufficiale: Okoli ceduto al Leicester

Getty Images

lascia l': ufficiale la cessione del difensore classe 2001, che passa a titolo definitivo al- L'operazione porta circanelle casse dell'Atalanta.- Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Leicester City FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Memeh Caleb Okoli, 22enne difensore che nello scorso campionato di Serie A ha militato a titolo temporaneo in forza al Frosinone Calcio.Atalanta BC augura a Caleb le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.

Okoli ceduto a titolo definitivo al @LCFC. Buona fortuna Caleb! #Okoli joins Leicester City FC on a permanent move. All the best, Caleb!#GoAtalantaGo — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 9, 2024

- Il giovane difensore di alto livello Caleb Okoli si è unito al Leicester City Football Club con un contratto a tempo indeterminato dall'Atalanta, squadra di Serie A, soggetto alla Premier League e all'autorizzazione internazionale.Il 22enne difensore centrale, che ha rappresentato l'Italia agli EURO U21 del 2023, ha firmato un contratto quinquennale con i Foxes mentre la squadra di Steve Cooper continua la preparazione per la stagione di Premier League 2024/25.

Parlando a Foxes Hub, ha detto: “Penso che ora sia il momento giusto [per me] per fare un passo avanti e uno molto grande. Sono molto contento della scelta che ho fatto, quindi sono molto entusiasta di iniziare in Premier League. Ora sono qui a Leicester, mi sento pronto per iniziare con la mia nuova squadra.“Era l’occasione giusta e per me è molto importante. La Premier League è il miglior campionato del mondo. Il Leicester è un club bellissimo, un club importante e le due cose insieme, quindi ho colto l’occasione per venire ed esprimermi in Premier League”.

Nato a Vicenza, Okoli è passato all'Atalanta nell'estate del 2015 e ha vinto la Supercoppa Nazionale Giovanile (Primavera) con l'Under 19 nel 2019, prima di passare alla SPAL in prestito per la stagione 2020/21, collezionando 16 presenze in Serie A. Squadra B e segnando una volta nella vittoria per 2-1 sul Lecce.Il difensore centrale ha continuato la sua crescita in Serie B con un periodo in prestito alla Cremonese nel 2021/22, collezionando 27 presenze, prima di esordire in Serie A con l'Atalanta nella vittoria per 2-1 contro la Sampdoria nell'agosto 2022.Con i nerazzurri ha collezionato 17 presenze nella stagione 2022/23, contribuendo al quinto posto e alla qualificazione alla UEFA Europa League.

We've signed highly-rated young defender Caleb Okoli — Leicester City (@LCFC) July 9, 2024

Nel settembre 2023, il difensore alto 1,80 si è unito al Frosinone, club neopromosso di Serie A, in prestito per una stagione e ha giocato con loro in 37 occasioni in tutte le competizioni, costruendo una reputazione già impressionante.A livello internazionale ha rappresentato l'Italia a livello U19, U20 e U21.Okoli ora si unirà ai suoi compagni di squadra del Leicester City mentre inizia il pre-campionato e iniziano i preparativi per il loro ritorno in Premier League.