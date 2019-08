Questo il report dopo la seduta d'allenamento odierna dell'Atalanta: "I nerazzurri, che venerdì scorso hanno concluso la tournée inglese rientrando in Italia dopo aver disputato l'amichevole col Leicester, questa mattina hanno ripreso ad allenarsi al centro Bortolotti di Zingonia.

Mister Gasperini ha diretto una doppia seduta: al mattino esercizi in palestra e lavoro con la palla; nel pomeriggio partitella in famiglia sul campo principale della sede nerazzurra.

Toloi al mattino ha lavorato con la squadra, nel pomeriggio ha seguito un programma personalizzato.

Domani pomeriggio, sempre a Zingonia, è prevista una seduta d'allenamento".