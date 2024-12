AFP via Getty Images

un amuleto per la squadra che quando è guidata da lui in panchina vince praticamente sempre, è andato diretto al punto in conferenza stampa a Roma dopo l’ennesima vittoria dei nerazzurri. Perché se è vero che i tifosi bergamaschi hanno iniziatotrenta giorni dopo il sogno ha assunto contorni più realistici. È diventatodei propri mezzi, fiducia nella qualità tecnica e nella forza mentale del gruppo 2024/2025. “L’Atalanta più forte? Sta facendo più punti, questo è certo”, rimarca Gritti.

Almeno per la fine del girone d’andata, perché l’Atalanta ha tutte le carte in regola per candidarsi al titolo di campione d’inverno. “. Il braccio destro di Gasperini va al nocciolo della questione. La mentalità è cambiata perché non c’è più un’Atalanta che va bene con le piccole ma perde gli scontri diretti, o che fa la grande con le grandi ma poi inciampa con le rivelazioni del campionato, tutti scenari passati.o, ma senza mai arrendersi. “I tifosi invocano lo scudetto, hanno il diritto di sognare, da nove anni giustifichiamo questa euforia. Come dice sempre Gasperini, vedremo dove saremo a due terzi del campionato”. È ancora presto per maggio ma non per gennaio. E ancora una volta, lo dicono i numeri:E ancora, la rosa lunga, i sedici titolari di qualità, la motivazione forte e

La visione è cambiata anche in chi è ancorato al passato e ama ricordare le radici, il passato in Serie C e l’ascensore tra la A e la B. Già un mese faè un inno che all’Olimpico o al Gewiss Stadium si sentiva cantare sempre e solo dagli avversari, e invece adesso lo intonano i 300 nel settore ospiti romano e risuona in qualche suoneria del cellulare al posto del ‘The Champions’ in voga dal 2019. Anche nei tifosi, l’incredulità sta lasciando il posto alla consapevolezza. Di tifare una squadra forte, forse la più forte in questo momento. Grazie a una società seria e appassionata, ai fondi americani, all’allenatore più longevo del campionato, a un perfetto mix di giovani affamati e rivitalizzati e di veterani e bandiere che hanno ancora tanto da dire.