Sarebbe potuta esseredi mister Gasperini che tutti vedono a lottare per. E invece, ancora una volta, è iniziato il tempo dei condizionali, dei se e dei ma. Impossibile altrimenti, con venticinque tiri in porta e un solo gol, con la prima rete incassata dopo soli cinque minuti dal vantaggio e la seconda su contropiede, condal campo. Già, perché?Lui che è già capocannoniere non solo dell'Atalanta ma della Serie A sarebbe potuto essere a quota. Lui che ancora non ha trovato casa a Bergamo perché "non mi aspettavo accadesse tutto così in fretta" ma che in fetta guadagna palla in area eSa anticipare i movimenti degli avversari, sa arrivare per primo sulla palla, sa spiccare il volo oltre i 2 metri, sa attirare due difensori a sé, lontano dai compagni, prima di scavalcarli. Certo, quel rigore avrebbe potuto tirarlo anche Samardzic che in carriera ne ha segnati 19, ma. Una verità arrivata nel giro di sei giorni: l'azzurro è insostituibile in tutte le competizioni, in tutti i tempi.

Un attacco rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione, al Gasp al momento è rimastoma una volta affinato l'ultimo passaggio è già un tridente da 10 e lode. Mentre a centrocampo gli uomini saranno giusti per numero e qualità come dice il Gasp, eppure è lì che l'Atalanta ieri ha perso palla, si è fatta trovare scoperta sulle ripartenze dei padroni di casa, ha rotto gli argini. Spesso i validi Ederson e Pasalic l'hanno fatto per venire in aiuto a unail prestito con diritto di riscatto proposto dai nerazzurri. Il rischio è arrivare all'ultimo giorno senza un valido rinforzo in retroguardia,Per questo, al di là di Cuadrado e Rui Patricio, l'Atalanta è concentrata sulla difesa:, serve un profilo esperto e già pronto. I Percassi sono i re dei blitz.