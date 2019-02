20 marzo 2018, Paulo Dybala sfrutta la sosta per le nazionali andando a Madrid con tutta la famiglia. Una gita come tante, se non fosse stato per quel saluto con Diego Pablo Simeone in un nuoto ristorante della capitale spagnola. Una chiacchierata di cortesia, casuale, o almeno così è stata derubricata. Verità o bugia, poco importa. Di sicuro c'è il fatto che Dybala sia rimasto al suo posto nonostante una seconda parte di stagione tutt'altro che esaltante. Ma anche che l'interesse dell'Atletico Madrid era stato decisamente concreto, anche più dei vari sondaggi che nei mesi erano arrivati sul tavolo della dirigenza bianconera, compreso quello del Psg direttamente con il fratello agente Mariano Dybala che aveva fatto esplodere il caso sotto Natale nella passata stagione. Era Dybala infatti il prescelto da Simeone per l'eventuale eredità di Antoine Griezmann, un interessamento che non sembrava lasciare indifferente il numero dieci bianconero in una fase che ancora non aveva visto prendere una piega definitiva a livello di programmazione della Juve: il resto è storia, Griezmann è rimasto, Dybala già era stato tolto dal mercato dal club bianconero quando a maggio venne deciso di puntare ancora su di lui sacrificando Gonzalo Higuain.



LUCI AL WANDA – 20 febbraio 2019: le strade di Dybala e Simeone si incrociano di nuovo. Il Cholo è riuscito a trattenere non solo Griezmann ma tutti i suoi leader per tentare il tutto e per tutto in Champions nell'anno in cui la finale si disputerà proprio nel suo Wanda Metropolitano. Ha appena firmato il rinnovo, un nuovo ciclo è pronto a partire. Dybala invece si è trasformato in una delle illustri comparse nella Juve di Cristiano Ronaldo, sacrificandosi parecchio pur di ritagliarsi un ruolo da titolare che pure potrebbe essere rimesso in discussione in questa trasferta. Anche se proprio in Champions si è dimostrato determinate nella fase a gironi, anche se proprio venerdì scorso ha finalmente trovato il gol nella stessa partita di CR7. Sono stati vicini, ora si ritrovano uno contro l'altro, in futuro chissà: Atletico-Juve è anche Simeone-Dybala.